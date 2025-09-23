Jota.pê falou sobre jantar ao lado de grandes artistas da música nacional - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 19:18

Rio - Jota.pê recorreu ao X, antigo Twitter, para falar do jantar que participou ao lado de grandes nomes da música brasileira, na noite de segunda-feira (22). O artista comentou com a falta de costume em estar na presença dos ídolos.

"Eu acabei de jantar com Caetano e Paula, Djavan, Martinho da Vila, Marisa Monte e Roberto Carlos. Eu não sabia o que dizer, o que não dizer, pra onde olhar... Queria não ter ficado tão tímido, mas pelo menos não quebrei nenhuma taça", brincou.

Neste ano, Jota.pê foi indicado ao Grammy Latino com o álbum "Dominguinho", projeto com João Gomes e Mestrinho. Aos 32 anos, o cantor faturou três estatuetas em 2024 ao vencer as categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa por "Ouro Marrom", Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Engenharia de Som com o disco 'Se o Meu Peito Fosse o Mundo'.