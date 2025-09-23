Antonio Fagundes comenta sobre Regina Duarte: ’Equivocada’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/09/2025 11:50

Rio - Antonio Fagundes, de 76 anos, foi entrevistado no programa "A Quarta da Manhã", da rádio Renascença, em Portugal, e chamou Regina Duarte, de 78, de "equivocada", ao refletir sobre o "mundo das novelas". O ator, no entanto, destacou que não sente "raiva" da colega, com quem já contracenou na primeira versão do folhetim "Vale Tudo" (1988), da TV Globo.

"Qual é a segunda pessoa que mais te dá raiva no mundo das novelas? Porque a primeira é a Regina Duarte, né?", quis saber uma das apresentadoras, Inês Lopes Gonçalves. "Tadinha (risos). Não, não tenho raiva dela. Foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser. Não tenho raiva. A gente precisa parar de ter inimigos", respondeu o veterano, , na última quarta-feira (17).

"Podemos ter adversários, mas inimigos… A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras", acrescentou o artista.

Na primeira versão de "Vale Tudo", Regina viveu a protagonista Raquel, par romântico de Ivan, interpretado por Fagundes. No remake de 2025, os papéis foram vividos, respectivamente, por Taís Araujo e Renato Góes.

'Dois de Nós'

Fagundes está em Portugal para apresentar o espetáculo "Dois de Nós". Com Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, a peça passará por várias cidades portuguesas, como Açores, Porto, Póvoa, Vila Nova de Famalicão, Coimbra, Aveiro e mais. A montagem estreou em setembro e ficará em cartaz até dezembro.

