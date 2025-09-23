Isis Valverde comentou possibilidade de retornar às novelas - Reprodução/Instagram

Isis Valverde comentou possibilidade de retornar às novelas Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 23:15

Rio - Isis Valverde abriu o jogo sobre a possibilidade de retonar às novelas em caixinha de perguntas aberta nesta terça-feira (23). A atriz de 38 anos está afastada dos folhetins desde que integrou o elenco de "Amor de Mãe" (2019), da TV Globo.

"Tudo é questão de oportunidades. Nunca tá fora do meu radar. Eu tenho boas histórias no meu radar, vamos dizer assim. E isso com certeza eu vou estar atrás sempre; independente se for filme, série ou novela", disse ela.

"O mais difícil foi Maria, que fiz agora nessa série [Maria e o Cangaço] Foi um personagem que me puxou bastante. Amava fazer Rakelly [Beleza Pura], a Suellen, me diverti muito em Avenida Brasil [2022]", contou. Ela também mencionou Maria Lúcia, do filme "Faroeste Cabloco" (2013) e a protagonista da série "O Canto da Sereia" (2013).