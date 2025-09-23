Viih Tube e Eliezer estão juntos desde 2022 - Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer estão juntos desde 2022Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 20:46

Rio - Na última segunda-feira (22), Viih Tube desabafou com seus seguidores e falou sobre os desafios da vida íntima após a maternidade. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de apenas 10 meses, a influenciadora contou que recorreu a um suplemento alimentar para recuperar a disposição e aumentar a libido durante uma viagem romântica ao lado do marido, Eliezer.



fotogaleria

Nos stories do Instagram, Viih refletiu sobre as mudanças que a chegada dos filhos traz para a rotina do casal. “Há poucos dias que voltei de viagem, e como foi bom! Eu já tinha falado com vocês sobre como é importante a gente cuidar do casamento. Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos. E para eles não estarem, é isso: tem que dedicar uma viagem, uma saída só de vocês, um date, para terem esse momento. E como é importante cuidar", afirmou.





A influenciadora revelou que, na primeira viagem sem os filhos , realizada no início deste mês, o suplemento ajudou não apenas na energia física, mas também no desejo sexual.“O Eli amou, eu amei também, mas acho que o homem ficou mais feliz ainda. A gente consegue aproveitar muito mais. Graças a Deus, tive disposição. Mudou o fuso, lá eu acordava cedo e dormia duas horas por noite. E tive disposição para tudo, porque eu estava uma velha cansada”, contou.

"Ele é realmente muito bom, me deu muita disposição e libido. Me ajudou muito, na viagem foi ótimo, porque consegui ter disposição, libido para 10 dias só eu e o Eli. Tranquilamente. Foi muito bom."

Viih também relembrou o período do puerpério, destacando a dificuldade em lidar com o cansaço extremo e a falta de interesse pela vida íntima.“No puerpério, eu estava em uma vibe tão cansada. Eu não queria namorar, não queria nem acordar. Eu estava sem disposição para nada. E a gente também sente, é ruim você sempre estar arrastada”, desabafou.

Por fim, a influenciadora incentivou outras mulheres a falarem sobre o tema e a buscarem alternativas para cuidar não só do casamento, mas também de si mesmas. "Às vezes as mulheres têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é tão normal no pós-parto, puerpério, dar uma desregulada do hormônio, de você estar sem disposição. Aí minha amiga me recomendou [o suplemento] e foi o que me ajudou muito com a queda de libido e com a falta de disposição.", finalizou.