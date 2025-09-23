Fernando Zor e Lara Bissi Reprodução do Instagram
"Em respeito à família e às tantas mensagens, quero dizer que não irei mais falar do assunto, e nem queria estar escrevendo isso. Por favor, parem com as mensagens. Não somos mesmo mais um casal", declarou a dermatologista nos Stories.
Na sequência, Lara explicou os fatores que levaram à decisão. "Voltamos pelos sentimentos, sintonia e por sermos semelhantes, como ele e eu falávamos. Terminar foi além. Decidi [que deveríamos] seguir caminhos diferentes. Às vezes é preciso cortar laços que já não nos fazem bem. Não houve briga", escreveu.
A médica também citou pontos que considera inaceitáveis em uma relação. "Tem coisas que são inaceitáveis em uma relação, como distorções de falas/situações, desonestidade e traição. Deus nos protege de ciclos que vão contra nossos princípios. Que ambos sejamos felizes na nova fase! Desejo o melhor, e benção para nós", acrescentou.
Ao final do desabafo, Lara agradeceu o apoio que recebeu. "A quem torceu e orou por nós, obrigada! Agradeço todo o carinho. Deus nos abençoe". Ela ainda deixou um recado direcionado às mulheres casadas. "Obs.: um conselho às mulheres casadas: se não estão satisfeitas em suas relações, busquem Deus sob todas as coisas. Não sujem seu lar em vão. Orem, clamem ao Senhor".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.