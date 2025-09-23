Fernando Zor e Lara Bissi - Reprodução do Instagram

Fernando Zor e Lara Bissi Reprodução do Instagram

Publicado 23/09/2025 16:25

Rio - Lara Bissi usou seu perfil no Instagram, para comunicar o término do relacionamento com Fernando Zor. Poucas semanas antes, o ex-casal havia feito uma rinoplastia juntos.



"Em respeito à família e às tantas mensagens, quero dizer que não irei mais falar do assunto, e nem queria estar escrevendo isso. Por favor, parem com as mensagens. Não somos mesmo mais um casal", declarou a dermatologista nos Stories.



Na sequência, Lara explicou os fatores que levaram à decisão. "Voltamos pelos sentimentos, sintonia e por sermos semelhantes, como ele e eu falávamos. Terminar foi além. Decidi [que deveríamos] seguir caminhos diferentes. Às vezes é preciso cortar laços que já não nos fazem bem. Não houve briga", escreveu.A médica também citou pontos que considera inaceitáveis em uma relação. "Tem coisas que são inaceitáveis em uma relação, como distorções de falas/situações, desonestidade e traição. Deus nos protege de ciclos que vão contra nossos princípios. Que ambos sejamos felizes na nova fase! Desejo o melhor, e benção para nós", acrescentou.Ao final do desabafo, Lara agradeceu o apoio que recebeu. "A quem torceu e orou por nós, obrigada! Agradeço todo o carinho. Deus nos abençoe". Ela ainda deixou um recado direcionado às mulheres casadas. "Obs.: um conselho às mulheres casadas: se não estão satisfeitas em suas relações, busquem Deus sob todas as coisas. Não sujem seu lar em vão. Orem, clamem ao Senhor".