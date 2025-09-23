Bella Campos - Reprodução Instagram

Publicado 23/09/2025 18:47

Rio - Bella Campos divertiu os fãs nesta terça-feira (23) ao revelar um hábito curioso nos bastidores de "Vale Tudo". A intérprete de Maria de Fátima contou que esconde uma sanduicheira dentro da caixa de figurinos da novela para esquentar seu almoço.

