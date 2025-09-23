Bella CamposReprodução Instagram

Rio - Bella Campos divertiu os fãs nesta terça-feira (23) ao revelar um hábito curioso nos bastidores de "Vale Tudo". A intérprete de Maria de Fátima contou que esconde uma sanduicheira dentro da caixa de figurinos da novela para esquentar seu almoço.
Bella Campos surpreende ao revelar sanduicheira escondida nos bastidores de Vale Tudo - Reprodução Instagram
A atriz se reuniu com amigas da produção para o almoço e mostrou o eletrodoméstico entre as roupas de sua personagem. Animada ao receber um sanduíche de chester com requeijão, ela decidiu aquecer os lanches no aparelho.

"Eu guardo uma sanduicheira na minha caixa de figurino. Vamos esquentar o pão! Vai comer o pão gelado?", disse Bella em tom de brincadeira. Depois de preparar os sanduíches para as colegas, ela celebrou o resultado.