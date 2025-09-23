Bella CamposReprodução Instagram
A atriz se reuniu com amigas da produção para o almoço e mostrou o eletrodoméstico entre as roupas de sua personagem. Animada ao receber um sanduíche de chester com requeijão, ela decidiu aquecer os lanches no aparelho.
"Eu guardo uma sanduicheira na minha caixa de figurino. Vamos esquentar o pão! Vai comer o pão gelado?", disse Bella em tom de brincadeira. Depois de preparar os sanduíches para as colegas, ela celebrou o resultado.
