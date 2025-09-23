Francisco Gil comemora a chegada da namorada Alane Dias.Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Francisco Gil e a atriz Alane Dias estão curtindo uma viagem em Paris, na França, devido à turnê do grupo Gilsons, no qual o cantor é vocalista. Através das redes sociais, nesta terça-feira (23), o casal publicou registros aproveitando a "cidade luz".
fotogaleria
Alane Dias em uma loja em Paris - Reprodução/Instagram
Francisco Gil e Alane refletidos no espelho - Reprodução/Instagram
Francisco Gil comemora a chegada da namorada Alane Dias. - Reprodução/Instagram
Francisco postou cliques em clima de romance com a amada e celebrou: "Ela chegou". O casal passeou pelo lugar, conhecendo o Museu do Louvre e cafeterias.
A ex-BBB confirmou o namoro com o filho de Preta Gil e Otávio Muller no início do mês de maio, colocando fim nos rumores. Eles haviam sido vistos em duas situações, no show de Gilberto Gil, em São Paulo - dia 12 de abril -, e na praia de Ipanema - no feriado do dia primeiro de maio -, no Rio de Janeiro, trocando beijos.
Alane também acompanhou o namorado no velório da mãe, Preta, em 25 de julho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora morreu no dia 20 do mesmo mês, em Nova Iorque, Estados Unidos, onde fazia tratamento experimental para o câncer no intestino, diagnosticado em 2023.