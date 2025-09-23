Francisco Gil comemora a chegada da namorada Alane Dias. - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 12:35

Rio - Francisco Gil e a atriz Alane Dias estão curtindo uma viagem em Paris, na França, devido à turnê do grupo Gilsons, no qual o cantor é vocalista. Através das redes sociais, nesta terça-feira (23), o casal publicou registros aproveitando a "cidade luz".

Francisco postou cliques em clima de romance com a amada e celebrou: "Ela chegou". O casal passeou pelo lugar, conhecendo o Museu do Louvre e cafeterias.

A ex-BBB confirmou o namoro com o filho de Preta Gil e Otávio Muller no início do mês de maio, colocando fim nos rumores. Eles haviam sido vistos em duas situações, no show de Gilberto Gil, em São Paulo - dia 12 de abril -, e na praia de Ipanema - no feriado do dia primeiro de maio -, no Rio de Janeiro, trocando beijos.