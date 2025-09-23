Maíra Cardi e Thiago Nigro contam o motivo de estarem no médico - Reprodução/TikTok

Publicado 23/09/2025 11:30

Rio - Maíra Cardi, de 42 anos, e Thiago Nigro, de 34 anos, decidiram mudar a data de nascimento da filha, Eloah, devido à saúde mental de Sophia, fruto da antiga relação da influenciadora digital com Arthur Aguiar. O casal deu mais detalhes sobre a situação em um vídeo publicado no TikTok nesta terça-feira (23).



Eles explicaram que Sophia terá uma apresentação importante na escola no dia 5 de novembro, mesma data que a irmã chegaria ao mundo. Maíra assumiu que cogitou faltar o evento, mas a escola instruiu que ela mudasse a data da cesárea, alegando que a falta dela seria prejudicial para a saúde mental de Sophia, podendo acarretar em ciúmes em relação à irmã mais nova, já criando uma "competição" entre as duas.



Maíra e Thiago, então, foram ao médico consultar essa possibilidade. Nigro sugeriu passar para o dia 6 ou 7 de novembro. De acordo com o médico, Maíra já estará na "reta final" da gestação, e disse que "um ou dois dias" não vai fazer alguma diferença. O profissional, entretanto, alertou "é lógico que (...) tem todo esse risco, você vai estar na apresentação, ter contração".

Por fim, a influenciadora fez uma ultrassonografia e viu que Eloah está bem.