Mariana Belém detona pessoas no velório de JP MantovaniReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/09/2025 09:28 | Atualizado 23/09/2025 09:36

Rio - A cantora Mariana Belém utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (22), para detonar algumas pessoas que foram ao velório do modelo JP Mantovani, que morreu aos 46 anos após sofrer acidente de motocicleta em São Paulo , no domingo (21). A apresentadora, que era muito amiga dele, desabafou sobre a falta de respeito com os familiares, forçando "intimidade" para "aparecer" no momento de dor.

"Poucas coisas revelam mais o outro do que a morte de alguém. Eu coloquei aqui ontem os stories a pedido da Lí, que é a viúva do JP, que respeitassem o momento do enterro e do velório porque tem uma menina de 8 anos que precisa se despedir do pai, porque tem uma mãe em choque e porque a Lí mesma está perdida em uma dor absurda", iniciou a cantora.

"E eu te falo: eu poderia estar lá com a autorização deles. Eu tenho um carinho enorme pela Lí há muitos anos, trabalho com ela no 'Canta Comigo' há muitos anos e eles eram parte da minha vida. Mas eu respeito o que ela quer, porque a minha oração eu posso fazer de casa. A minha coroa está lá, levando o meu amor, me representando na minha insignificância".



"E aí, tem gente que fala assim: 'Ah, mas se o assessor falou, eu acho que o JP ficaria feliz'. O JP não está aqui. Ele vai sentir a sua energia, tua oração e amor. Você comparar o que o assessor acha com o que a mulher do cara acha, para mim, é de quinta. É um bando de gente que quer aparecer no 'TV Fama', porque vai ter no velório".



"Quanto vale o teu biscoito? Vale a dor de alguém? Eu vou na missa de sétimo dia, se for também mais sossegado, no sentido de não ter essa 'biscoitada' toda. O que tem de gente passando por cima do que a Lí pediu. Ela não vai impedir ninguém de entrar, mas é o mínimo de bom senso. É o mínimo de respeito com a dor do outro", refletiu ela.



"Como eu sempre falo: 'o plantio é opcional, a colheita é obrigatória'. É para estar lá os mais íntimos do JP, eu me considero uma dessas pessoas, e com o aval da Lí, só que se há, nesse processo, um pedido para que seja um momento da família, eu não estou lá. Eu não preciso estar lá. Eu faço a oração da minha casa, minha vela está acesa. Eu não preciso da morte de ninguém para aparecer no 'TV Fama'. Eu não preciso passar por cima da dor do outro e do respeito ao outro para ter meus cinco minutinhos de 'como eu sou íntima' e 'como eu sou amiga'. C*r*lh*, quem tem que saber isso são o JP e a Lí, e eles sabem. Então, assim, colham o que plantam. Só colham".



De acordo com Mariana, o velório do apresentador Gugu, que morreu aos 60 anos em 2019, vítima de um acidente doméstico ao cair de uma altura de 4 metros, foi semelhante. "Eu não estou surpresa, é só uma constatação porque na morte do Gugu, em outro patamar, foi igualzinho. Uma galera se achando relevante na morte do Gugu, querendo aparecer e brilhar, achando que tinha relevância. A morte do outro é sobre o outro. A preocupação é com quem fica, a Lí, a filha dele, a mãe, o irmão dele… Não deveria ser a gente, porque não é a gente. [...] Se a família precisa disso para conseguir superar o que está acontecendo... superar a gente não supera, tá? A gente aprende a viver com o buraco. Eu perdi um irmão e sem bem como é isso".



"A gente aprendi a conviver com aquele rombo dentro da gente. A gente não supera. Então, a família precisa de tempo, espaço e respeito para tentar entender como será daqui para frente. Não sou eu, não sou você, não é a pessoa que foi na casa dele uma vez. O JP era luz, era aquele amor com todo mundo, mas nem todo mundo era essa pessoa para ele. E ele sabia muito bem quem não era. Então, não vem agora querendo biscoito no velório dele. 'Ai, eu estou aqui gente, no velório dele. Vim abraçar a Lí'. Ela pediu para não ir. Se você está indo, já está fazendo m*r*d*. não é a pessoa mais próxima possível, e eu sei quem são, você só está passando vergonha e queimando seu filme", concluiu Mariana.

Morte, desabafo e velório

JP Mantovani morreu aos 46 anos na madrugada de domingo (21), em um acidente de motocicleta na Marginal Pinheiros, região da Cidade Jardim, Zona Oeste de São Paulo. A mulher do influenciador digital, a cantora Lí Martins, desabafou sobre a perda e pediu "paz e silêncio" à família

"Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações", escreveu a ex-Rouge. Lí e JP estavam juntos há 10 anos e tiveram uma filha, Antonella, de 8 anos.