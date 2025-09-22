Gabz e Jaffar Bambirra trocaram declarações no primeiro ano de namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2025 21:50

Rio - Gabz fez uma declaração de amor para Jaffar Bambirra no aniversário de um ano de namoro do casal. Os dois se conheceram nos bastidores da novela "Mania de Você" (2024), da TV Globo, na qual ela viveu a mocinha Viola e ele interpretou Iberê.

"O amor é dormir agarrado com seus dois cachorros esperando você voltar da noturna. O amor é você ouvindo atentamente minha opinião enorme sobre qualquer coisa (afinal, todas as minhas opiniões são enormes). Amor é dançar na sala e repetir todas as músicas que eu canto (cantando muito bem, por sinal). Amor é ouvir sobre a importância do Gabigol pro Flamengo enquanto eu te ensino porque o verso da Nicki Minaj em Monster mudou a indústria do rap", escreveu ela.

A atriz destacou momentos em que o namorado se fez presentes, como os churrascos ao lado da família dela. "Amor é beijinho, mas também é ir 3 da manhã me socorrer mesmo gravando cedo. Amor é o que fizemos e o que estamos aprendendo a fazer, porque amor se faz junto. Amor é caminho, amor é coisa séria, mas o que mais faz é dar risada. Um ano, coisinha. Um ano", finalizou.

Jaffar também usou as redes sociais comemorar a data especial. "Um ano com você. Um ano com a minha parceira, minha companheira, minha artista. Um ano de histórias, papos, almoços, jantares e almoços e jantares (a gente ama comer), cinemas e shows. Um ano que te amo imensamente. Obrigado por estar do meu lado todos os dias", declarou o ator.