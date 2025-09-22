Gabz e Jaffar Bambirra trocaram declarações no primeiro ano de namoroReprodução/Instagram
Gabz celebra primeiro ano de namoro com Jaffar Bambirra
Casal se envolveu em meio às gravações da novela 'Mania de Você'
Gabz celebra primeiro ano de namoro com Jaffar Bambirra
Casal se envolveu em meio às gravações da novela 'Mania de Você'
Laís Caldas brinca com transformação de Gustavo Marsengo
Ex-BBBs oficializaram a união no civil em fevereiro e se preparam para cerimônia em São José do Rio Preto
Assédio psicológico: Juju Salimeni acusa ex-diretor do ‘Pânico na TV'
Apresentadora revelou que Alan Rapp foi responsável por sua saída do programa
Influenciador Gordão da XJ alcança a meta de peso para cirurgia bariátrica
Sidney Bezerra perdeu mais de 115 kg e compartilhou trajetória nas redes sociais
Ex-atriz revela trauma após revelação sobre orientação sexual dos pais
Karol Lannes, a Ágata de 'Avenida Brasil', recordou os desafios da infância e juventude diante da exposição da vida pessoal
Amanda Meirelles passa por cirurgia de lipedema
Vencedora do 'BBB 23' contou que também fez correção de cicatriz no seio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.