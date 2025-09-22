Gordão da XJ perde mais de 115 kg - reprodução Instagram

Publicado 22/09/2025 20:10

Rio - O influenciador Sidney Bezerra, conhecido como Gordão da XJ, anunciou nesta segunda-feira (22) que atingiu a meta de peso de 235 kg necessária para realizar a cirurgia bariátrica.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele disse: "Da nem pra acreditar que eu consegui chegar até aqui. Eu ficava imaginando na minha cabeça quando o médico falou que não tinha muitos anos de vida e pensava: o que vai ser de mim, do meu futuro, da minha família?”Sidney destacou o esforço de dois anos para alcançar a meta. No post, um amigo colaborou com ele e escreveu: "Depois de 2 anos de projeto, lembro quando ninguém queria andar com você, só te desmereciam. Hoje você conseguiu, perdeu mais de 115 quilos e provou pro mundo que você consegue. Bora pra cirurgia, bem-vindo, fininho da XJ!”