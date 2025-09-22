Gordão da XJ perde mais de 115 kgreprodução Instagram
Em um vídeo publicado no Instagram, ele disse: "Da nem pra acreditar que eu consegui chegar até aqui. Eu ficava imaginando na minha cabeça quando o médico falou que não tinha muitos anos de vida e pensava: o que vai ser de mim, do meu futuro, da minha família?”
Sidney destacou o esforço de dois anos para alcançar a meta. No post, um amigo colaborou com ele e escreveu: "Depois de 2 anos de projeto, lembro quando ninguém queria andar com você, só te desmereciam. Hoje você conseguiu, perdeu mais de 115 quilos e provou pro mundo que você consegue. Bora pra cirurgia, bem-vindo, fininho da XJ!”
