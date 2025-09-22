Laís Caldas brinca com transformação de Gustavo Marsengoreprodução Instagram
O registro mostrou o antes e depois do marido, que realizou transplante capilar, harmonização facial e emagreceu nos últimos meses.
Laís também escreveu: "Mudou até o CPF! Que comece a semana mais especial das nossas vidas". Gustavo entrou na brincadeira e rebateu os comentários sobre sua aparência: "E tem uns 'feladamãe' que vêm falar que preferem antes", disse o ex-BBB, rindo da situação.
Preparativos para a cerimônia
O casal se conheceu durante o Big Brother Brasil 22 e oficializou a união no civil em fevereiro. Agora, planeja a cerimônia religiosa e a festa no próximo dia 24, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
No mês passado, Laís já havia se declarado para o marido: "O sim que já mora no coração vai ecoar para o mundo inteiro. Entre olhares, promessas e sorrisos, a certeza: encontramos no outro o lar. Contando os segundos pra te encontrar no altar. Te amo, hoje e pra sempre".
