Juju Salimeni revela detalhes de sua saída do "Pânico na TV"Reprodução/Instagram
Assédio psicológico: Juju Salimeni acusa ex-diretor do ‘Pânico na TV'
Apresentadora revelou que Alan Rapp foi responsável por sua saída do programa
Influenciador Gordão da XJ alcança a meta de peso para cirurgia bariátrica
Sidney Bezerra perdeu mais de 115 kg e compartilhou trajetória nas redes sociais
Ex-atriz revela trauma após revelação sobre orientação sexual dos pais
Karol Lannes, a Ágata de 'Avenida Brasil', recordou os desafios da infância e juventude diante da exposição da vida pessoal
Amanda Meirelles passa por cirurgia de lipedema
Vencedora do 'BBB 23' contou que também fez correção de cicatriz no seio
Gilda Nomacce viraliza ao simular cena de terror ao vivo durante telejornal
'Não sabia que ela iria gritar', disse a apresentadora do JM1, da TV Mirante
Clara Maia atualiza estado do filho após parto prematuro
Influenciadora esperava por gêmeos e um dos meninos não resistiu
