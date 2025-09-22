Juju Salimeni revela detalhes de sua saída do "Pânico na TV" - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2025 20:41

Rio - No último domingo (21), Juju Salimeni revelou em seu podcast "Podshape" que foi afastada do programa "Pânico na TV" por decisão do diretor Alan Rapp e aproveitou para expor detalhes da má conduta do ex-chefe.

Durante a conversa com Mirella Santos e Wellington Muniz, o Ceará, a ex-panicat desabafou sobre a forma como foi tratada pelo ex-diretor. Segundo Juju, Rapp a afastou da atração por tempo indeterminado, sem esclarecer quando ou se o seu retorno ao programa ocorreria.



“E assim, no meu caso, eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento do Pânico. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas poderia simplesmente falar: ‘Olha, você vai ficar um mês fora do ar’. Ele não me disse quanto tempo eu ia ficar fora, não me deixou seguir a vida. Eu acho que isso é um assédio psicológico, mental, você mexe com a pessoa”, afirmou Juju.

A apresentadora também relatou como a falta de clareza da direção e a insegurança sobre seu futuro afetaram sua saúde mental, provocando crises de ansiedade.



“Eu acho que poderiam simplesmente ter me dito: ‘você não volta mais’ ou ‘você volta daqui a um mês’. Isso mexeu muito com a minha cabeça, fiquei mal. As minhas crises de ansiedade foram gigantescas por conta disso. Eu perguntava: ‘vou nesse domingo?’, e ele respondia: ‘não sei, é tempo indeterminado’. Isso não se faz”, desabafou.

Ceará também aproveitou o bate-papo para comentar sobre a mudança de comportamento de Rapp após assumir o cargo de líder da produção. "Não estou querendo colocar ninguém contra ele. A Luciana Gimenez falou sobre ele na época, outras meninas, como a Fernanda Lacerda. Ele era produtor, era um cara educado, incrível, mas quando se tornou diretor, ficou sendo um cara dificilíssimo".