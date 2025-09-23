Zé Felipe publica foto de Ana Castela - Reprodução do Instagram

Zé Felipe publica foto de Ana CastelaReprodução do Instagram

Publicado 23/09/2025 08:13

Rio - Em meio a rumores de romance com Ana Castela, Zé Felipe curtiu uma noite de jogos com a Boiadeira e outros amigos, nesta segunda-feira (22). O cantor, inclusive, publicou uma foto da artista toda sorridente - ao lado de uma colega - e usou um emoji de coração.

Ana também publicou alguns vídeos de Zé fazendo mímicas durante uma partida de Imagem & Ação enquanto dava boas risadas. Em outra postagem, Castela contou que o "grupo das meninas" ganhou a brincadeira.

Recentemente, a Boiadeira mostrou uma resenha com o ex-marido de Virginia Fonseca e o pai dele, Leonardo, de 62, na casa do sertanejo. Na última quarta (17), os artistas também agitaram os fãs ao posaram coladinhos para a divulgação do videoclipe da parceria musical.

As especulações de um possível envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe surgiram no final de junho. Na época, a cantora negou romance com o músico. Em agosto, o artista marcou presença em um show dela no interior de São Paulo.