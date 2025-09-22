Fernanda Campos se envolveu com Neymar em junho de 2023 - Reproduçã0/Instagram

Publicado 22/09/2025 22:13



Nos stories de seu Instagram, a criadora de conteúdo adulto relembrou o encontro que teve com Neymar em junho de 2023 , às vésperas do Dia dos Namorados. Naquele período, Bruna estava grávida de Mavie, primeira filha do casal.

“Vendo esse debate de ligação, mas lembrando que [Bruna] nem se incomodou de [Neymar] usar roupa repetida depois de sair do date comigo”, escreveu Fernanda, em tom de provocação.



A referência de Fernanda diz respeito ao episódio em que seu envolvimento com o craque veio à tona: no mesmo dia em que os dois se encontraram em um apartamento em São Paulo, Neymar apareceu ao lado de Bruna usando a mesma roupa do encontro, o que acabou alimentando ainda mais os rumores e repercussões sobre a traição.



Logo depois, Neymar publicou uma carta aberta se desculpando com Bruna: "Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida", escreveu o atleta.

