Fernanda Campos se envolveu com Neymar em junho de 2023Reproduçã0/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após a polêmica envolvendo uma ligação de Virginia Fonseca, Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, movimentou as redes sociais nessa segunda-feira (22) ao aproveitar a confusão para alfinetar Bruna Biancardi, atual mulher do jogador. 
Nos stories de seu Instagram, a criadora de conteúdo adulto relembrou o encontro que teve com Neymar em junho de 2023, às vésperas do Dia dos Namorados. Naquele período, Bruna estava grávida de Mavie, primeira filha do casal.
fotogaleria
Fernanda Campos alfineta Bruna Biancardi no Instagram - Reprodução/Instagram
Fernanda Campos se envolveu com Neymar em junho de 2023 - Reproduçã0/Instagram
“Vendo esse debate de ligação, mas lembrando que [Bruna] nem se incomodou de [Neymar] usar roupa repetida depois de sair do date comigo”, escreveu Fernanda, em tom de provocação.
A referência de Fernanda diz respeito ao episódio em que seu envolvimento com o craque veio à tona: no mesmo dia em que os dois se encontraram em um apartamento em São Paulo, Neymar apareceu ao lado de Bruna usando a mesma roupa do encontro, o que acabou alimentando ainda mais os rumores e repercussões sobre a traição.
Logo depois, Neymar publicou uma carta aberta se desculpando com Bruna: "Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida", escreveu o atleta. 