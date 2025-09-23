Carol Castro volta a criticar escolha de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio: ’Hipocrisia’ - Reprodução / Instagram

Carol Castro volta a criticar escolha de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio: ’Hipocrisia’Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2025 08:07

Rio - Carol Castro voltou a criticar a escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio para 2026, nesta segunda-feira (22). A atriz, que esteve à frente dos ritmistas do Salgueiro entre 2005 e 2006, disse que a coroação da influenciadora é "hipócrita", já que o enredo da agremiação será em homenagem ao movimento Manguebeat e a luta contra a desigualdade social. A artista, ainda, recordou as polêmicas da influenciadora sobre divulgação de jogos de azar.

"O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos onde você enriquece às custas da perda do outro, lucra em cima da desgraça alheia, que está destruindo famílias, tirando vidas das pessoas, que não é cigarro, não é bebida, fazem umas comparações que... não é sobre isso. [Ela aparece] dizendo que joga, que está legal, quando não é, é calunioso e é mentira", iniciou a atriz, em entrevista à revista "Istoé".

Em seguida, relembrou quando a influenciadora foi convocada para depor na CPI das Bets. "E vai de uma maneira para passar uma imagem, tudo pensado. Eu fiquei completamente assim: 'Gente, que Brasil é esse? Que país é esse que a pessoa está tirando selfie, tirando sarro, rindo, dizendo que 'não' e falando tudo o que o advogado falou que tem que falar".

"Três dias depois, vai ser rainha de bateria de um samba-enredo... se fosse outro, eu nem estaria comentando, mas falando de um samba-enredo que fala justamente [sobre desigualdade] é uma hipocrisia muito louca. Claro, existe muita hipocrisia no nosso país. Mas assim, eu fiquei... é mais ou menos o que aconteceu na madrugada da PEC da Impunidade e Bandidagem", disse a atriz, citando a PEC da Blindagem, que após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, gerou manifestações em todo o Brasil, neste domingo (21). Milhares de pessoas, incluindo artistas, foram às ruas, assim como Carol, que esteve no ato na Orla de Copacabana, Zona Sul do Rio.



A artista destacou que a crítica não é motivada por querer ocupar o mesmo posto de Virginia. "'Ah, porque foi rainha de bateria e quer voltar a ser. Ah, ela quer ser rainha de bateria da Grande Rio'. Não, gente. Nem tenho joelho para isso agora. Adoro Carnaval, sambar, etc. Mas saí, inclusive, pensando na época: 'Deveria ser alguém da comunidade''.

Mais críticas

"Acho absurdo essa pessoa sem luz que fica milionária as custas do vício e de levar os outros a pobreza ser rainha de qualquer coisa! Muito menos de uma escola como a Grande Rio! O tema Maguebeat fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguém faz alguma coisa! Chico Science [cantor e um dos principais colaboradores do movimento manguebeat] deve estar muito fulo lá de cima". "Isso não pode continuar, certo?", questionou Carol.

