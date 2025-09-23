Luciano Huck - Brazil News

Publicado 23/09/2025 11:22

Rio - Amigos e familiares compareceram ao velório de Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (23). Famosos como Luciano Huck, João Silva, Bruno de Lucca, Ronaldo, Celina Locks, Mari Belém e Isabella Fiorentino deram o último adeus à adolescente na cerimônia de despedida.

Anne-Marie morreu aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca. A jovem, fruto do antigo relacionamento de Schynaider com Mário Bernardo Garnero, havia passado por um transplante de coração há três anos.

'Muito difícil de aceitar'

No Instagram, Schynaider compartilhou várias fotos ao lado da filha e falou sobre o luto. "Anne não existe palavras para explicar as últimas horas que eu estou vivendo… É uma mistura de sentimentos e choque, porque eu penso, mesmo sabendo que você se foi, eu fico esperando você entrar pela porta toda alegre, sorrindo e falando, 'cheguei mamãe'... Vai ser muito dolorido, ainda mais do que ja está doendo. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer… Nós vencemos muitas batalhas, e em todas, você se mostrou a menina mais forte, mais generosa, mais maravilhosa e você foi luz, desde o primeiro dia que eu te senti dentro da minha barriga", escreveu.

A modelo ainda disse que se transformou com a menina, relembrou o diagnóstico de um problema cardíaco dela e voltou a falar sobre a dor que sentia. "Hoje eu sou a pessoa mais forte do mundo, eu me sinto uma fortaleza e eu sei que depois desse acontecimento nada na minha vida mais vai me abalar, não existe uma dor maior do que a perda de uma parte do seu corpo, um ser do nosso próprio ventre, filha, viver o que eu vivi com você, aprender com você, te ver feliz foi um presente! Graças a Deus tivemos nossos momentos muito lindos", afirmou.

"É muito difícil de aceitar, não sei como que minha vida vai continuar sem você, mas eu tenho uma certeza que você vai estar sempre comigo do meu lado, perto de mim, e da Elle da Gioe. Eu te agradeço, minha filha, por tudo! Por ter tido o privilégio da sua luz nesses 16 anos. Eu entendo que você não vai voltar, vai ficar apenas no meu desejo de te ver mais uma vez, mas eu te amo e eu fico com todos os seus ensinamentos. Obrigada, filha, obrigada por ter me escolhido como sua mãe… até amo infinito para sempre", completou.







Apoio das celebridades

Vários famosos demonstraram apoio à Schynaider Moura. "Schynaider, eu sinto tanto… Não existem palavras que aliviem a dor que você está vivendo. Que Deus conforte seu coração e te envolva com o amor Dele neste momento tão difícil. Estou em oração por vocês, e que o amor eterno entre mãe e filha siga vivo para sempre. Conte comigo com todo o meu carinho", disse Sabrina Sato. "Meus Sentimentos, muita luz e amor pra sua família", comentou Di Ferrero.

"Sinto muito, que Deus conforte nossos corações dilacerados qd uma mãe perde um filho todas as outras mães sentem na alma! Todo meu amor", afirmou Adriane Galisteu. "Meus sentimentos e que Deus acolha seu coração com toda delicadeza que este momento pede", desejou Isis Valverde. "Que Deus cubra você e suas filhas de bençãos e que dê muita força para vocês seguirem em frente. Sintam se abraçadas por mim. Todo meu amor e carinho", declarou Ticiane Pinheiro.