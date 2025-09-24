Andressa Urach grava conteúdo adulto com a irmã, Pâmela, e TonReprodução de vídeo

Rio - Em família! Andressa Urach, de 37 anos, gravou um vídeo de conteúdo adulto com a irmã, Pâmela Urach. A novidade foi anunciada em um vídeo publicado no Instagram. A influenciadora digital ainda revelou que o ator Ton Fernandes também participou da produção. 
"Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje [risos]! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!", disse Andressa, nesta segunda-feira (22). "Essas beldades juntas!!! Sou um homem de sorte!", escreveu Tom na legenda da postagem. 
 
 
 
O novo conteúdo dividiu a opinião dos internautas. "Mundão está perdido mesmo", comentou um usuário da rede social. "O cúmulo do absurdo, isso é surreal", opinou outro. "Tom, que sorte, hein", reagiu uma terceira pessoa. "Esse é meu ídolo", disparou mais um internauta. 