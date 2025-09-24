Gracyanne Barbosa e BeloReprodução do Instagram / Fabiano Battaglin / TV Globo

Rio - No elenco de "Três Graças", Belo compartilhou, no Instagram, o primeiro teaser do folhetim de Aguinaldo Silva, novela que substituirá "Vale Tudo", na TV Globo, e ganhou um elogio da ex-mulher, Gracyanne Barbosa. Nas imagens, o personagem Misael, interpretado pelo cantor, aparece chamando o vilão Santiago (Murilo Benício) de "safado" e "assassino". 
"Vem aí um novelão. 'Três Graças', sua próxima novela das 9, estreia dia 20 de outubro. Eu estarei na periferia de São Paulo como Misael, um homem de princípios fortes cujo mundo vira do avesso após perder sua esposa por um crime ligado a remédios falsos. Quem já tá na expectativa?", escreveu o artista na legenda. 
Nos comentários, Gracyane fez questão de elogiar o ex-marido. "Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho, parabéns". 
 