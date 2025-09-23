Primeira chamada de ’Três Graças’ foi divulgada no intervalo de ’Vale Tudo’ - Reprodução/X

Publicado 23/09/2025 22:30

Rio - A TV Globo divulgou no intervalo do capítulo de "Vale Tudo" desta terça-feira (23) a primeira chamada de "Três Graças", próxima novela das 21h da emissora. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama tem previsão de estreia para o dia 20 de outubro.

A história gira em torno de três mulheres da mesma família que dividem um destino: a gravidez solo na adolescência. Gerluce (Sophie Charlotte) é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).

Já o vilão Santiago (Murilo Benício) administra a Fundação Ferette. Ele é casado com Zenilda (Andréia Horta) e amante de Arminda (Grazi Massafera).

Confira: