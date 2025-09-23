Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann)Globo/ Manoella Mello

Rio - Em "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) segue lutando contra a leucemia. Sem saber que Leonardo (Guilherme Magon) continua vivo, o herdeiro apostou em alternativas diferentes ao transplante de medula, mesmo com resultados limitados na primeira fase do processo.
Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso (Humberto Carrão) em cena de Vale Tudo - Reprodução de vídeo / TV Globo
Odete (Debora Bloch), Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira) - Globo/ Estevam Avellar
Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) - Globo/ Manoella Mello

O jovem chegou a considerar interromper os cuidados médicos. Afonso temia que o tratamento apenas prolongasse o sofrimento, sem trazer chances reais de cura. Ele também desejava aproveitar os dias ao lado dos filhos que Solange (Alice Wegmann) espera.

No entanto, Solange foi clara: não suportaria vê-lo desistir. “Caso ele desistisse de se tratar, iria terminar o relacionamento, pois não aguentava vê-lo sofrer.” Diante da firmeza da parceira, Afonso decidiu retomar as consultas. Após voltar ao hospital, o personagem receberá uma notícia animadora. O corpo respondeu melhor à nova etapa do tratamento e o quadro clínico apresentou melhora significativa.