Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann)Globo/ Manoella Mello
O jovem chegou a considerar interromper os cuidados médicos. Afonso temia que o tratamento apenas prolongasse o sofrimento, sem trazer chances reais de cura. Ele também desejava aproveitar os dias ao lado dos filhos que Solange (Alice Wegmann) espera.
No entanto, Solange foi clara: não suportaria vê-lo desistir. “Caso ele desistisse de se tratar, iria terminar o relacionamento, pois não aguentava vê-lo sofrer.” Diante da firmeza da parceira, Afonso decidiu retomar as consultas. Após voltar ao hospital, o personagem receberá uma notícia animadora. O corpo respondeu melhor à nova etapa do tratamento e o quadro clínico apresentou melhora significativa.
