Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) - Globo/ Manoella Mello

Publicado 23/09/2025 21:43

Rio - Em "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) segue lutando contra a leucemia. Sem saber que Leonardo (Guilherme Magon) continua vivo, o herdeiro apostou em alternativas diferentes ao transplante de medula, mesmo com resultados limitados na primeira fase do processo.



O jovem chegou a considerar interromper os cuidados médicos. Afonso temia que o tratamento apenas prolongasse o sofrimento, sem trazer chances reais de cura. Ele também desejava aproveitar os dias ao lado dos filhos que Solange (Alice Wegmann) espera.No entanto, Solange foi clara: não suportaria vê-lo desistir. “Caso ele desistisse de se tratar, iria terminar o relacionamento, pois não aguentava vê-lo sofrer.” Diante da firmeza da parceira, Afonso decidiu retomar as consultas. Após voltar ao hospital, o personagem receberá uma notícia animadora. O corpo respondeu melhor à nova etapa do tratamento e o quadro clínico apresentou melhora significativa.