Carol Castro desabafa sobre fibromialgiareprodução Instagram

Publicado 23/09/2025 15:31 | Atualizado 23/09/2025 15:32

Rio - Carol Castro afirmou que sua trajetória recente se aproximou da de Clarice, personagem em "Garota do Momento". Em entrevista ao "Conversa com Bial", exibido na segunda-feira (22), a atriz relatou que viveu situações de saúde e perdas pessoais no mesmo período em que gravava a novela de Alessandra Poggi.

"Clarice foi o maior presente que eu poderia receber! Chegou em um momento da minha vida em que eu estava justamente nesse processo de estar cuidando do meu joelho – eu tive uma lesão filmando uma série e fraturei a tíbia. E eu saio de uma Clarice, uma personagem de 1942, que já começa sendo atropelada, perdendo a memória, com a filha sendo trocada, e passo para 1958 [em ‘Nosso Lar 3’]”, contou.A rotina intensa coincidiu com um desafio pessoal. A poucas semanas do fim das gravações de Garota do Momento, Carol recebeu o diagnóstico de fibromialgia.“Você só chega nesse diagnóstico por eliminação, e eu já vinha fazendo exames, até por causa da saúde do meu pai, que não estava bem”, revelou. Luca de Castro, pai da atriz, morreu em 2023. "Depois de idoso, ele teve convulsões dirigindo, foram vários sustos, mas ele estava ótimo quando aconteceu a passagem dele. Então eu já estava investigando, porque eu tinha muitas dores, assim como a Clarice."Pedro Bial destacou a semelhança entre a história da personagem e a vivência da intérprete. "Está competindo com a Clarice em provações”, disse o apresentador. Além das dores constantes, Carol contou que enfrentou uma perda de memória momentânea, situação que também se aproximou da narrativa de Clarice.