Craque Neto critica Luciano HuckReprodução de vídeo

Publicado 23/09/2025 08:54

Rio - Craque Neto soltou o verbo sobre o "Dança dos Famosos", da TV Globo, e criticou Luciano Huck durante o programa "Apito Final", da Band. O apresentador assistia a trechos das apresentações do quadro, enquanto comandava a atração esportiva, e comentava ao vivo.

"Dificilmente eu assisto a Globo, mas está passando esse negócio ridículo aí de 'Dança dos Famosos'. Qual foi o último ganhador? Eu nunca assisto. Isso é uma enganação. Quem foi que ganhou o último 'Dança dos Famosos'?", afirmou o ex-jogador ao vivo, no último domingo (22).

Em seguida, ele detonou Luciano Huck. "Se tem um cara antipático na televisão é esse tal de Luciano Huck. Eu nunca vi um cara tão chato, igual a esse cara. E eu sou para caramba. Eu não tenho medo de falar, de tomar pau. É uma coisa tão ridícula, os caras não sabem dançar nada", opinou.

Ao longo do programa, Neto seguiu debochando do quadro. "A Rede Globo é uma televisão incrível, tem muita gente que eu amo lá... Vocês estão de sacanagem com o Brasil. Se vocês acham mesmo 'Dança dos Famosos' é uma coisa muito legal, vocês vão tudo para o inferno. É o que eu penso", disparou.

A participação de Wanessa Camargo também foi comentada pelo apresentador. "A Wanessa Camargo, nunca cantou nada, mas está lá, dançando. Está tudo certo".

