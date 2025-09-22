Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, acreditava em reconciliação com Gracyanne Reprodução de Vídeo / X
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, acreditava em reconciliação com Gracyanne Reprodução de Vídeo / X
September 22, 2025
'A Fazenda 17': Rayane diz ter acreditado em possível volta de Belo e Gracyanne
Revelação da influenciadora ocorreu em papo com Walério Araújo
'Êta Mundo Melhor!': Sandra corre risco após plano com taça envenenada
Vilã arma contra o Barão, mas situação foge do controle
'Vale Tudo:' Raquel procura Maria de Fátima após exposição nas redes sociais
Personagem toma decisão movida pela preocupação com o neto, mas mantém distanciamento emocional da filha
De cadeira de rodas, Carlinhos de Jesus dança com Ludmilla: 'Não resisti'
Momento aconteceu durante o 'Domingão com Huck', da TV Globo
Filho de Gugu Liberato revela se pretende seguir carreira como apresentador
João Augusto falou do desejo de 'concluir aquilo que o pai deixou aberto' e 'construir o próprio legado', em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record
Pequena Lô e Tatá Mendonça comandam especial 'Falas de Acesso': 'Importância gigantesca'
Atração da TV Globo retratará, nesta segunda-feira (22), temas como falta de acesso, inclusão e expressões capacitistas
