Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, acreditava em reconciliação com Gracyanne - Reprodução de Vídeo / X

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, acreditava em reconciliação com Gracyanne Reprodução de Vídeo / X

Publicado 22/09/2025 22:49

Rio - Em conversa com Walério Araújo na noite desta segunda-feira (22) em "A Fazenda 17", Rayane Figliuzzi confessou que, no começo do envolvimento com Belo, acreditava em uma reconciliação do cantor com Gracyanne Barbosa. Os dois se separaram em 2024 após 16 anos juntos.

fotogaleria

"Até eu achava, mas eu vi que ele estava virando a página da vida dele. Eu comecei a ajudar ele a trabalhar mais, a trabalhar a cabeça, focar nas coisas dele", afirmou ela, concordando com a opinião do designer de moda.

Em seguida, a influenciadora revelou como lida com os comentários sobre o ex-casal. "Sempre vai ter o nome dela, e sempre vai ter o nome dele envolvido. Quando tem algum programa com os dois, aparecem aquelas coisas de que ele não me respeita. Mas não tem o que fazer. Eles viveram 16 anos juntos", disse Rayane.