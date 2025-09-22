Sandra está de volta em Êta Mundo Melhor! - reprodução Instagram

Sandra está de volta em Êta Mundo Melhor!reprodução Instagram

Publicado 22/09/2025 20:56 | Atualizado 22/09/2025 21:00

Rio - Em "Êta Mundo Melhor!", Sandra (Flávia Alessandra) tenta eliminar o Barão (Jaime Leibovitch) para ficar com sua fortuna. Durante a lua de mel, ela coloca veneno em uma das taças de champanhe para enganar o marido.

fotogaleria

O Barão pega as duas taças, e Sandra não consegue identificar qual delas contém o veneno. Ela observa o marido beber sem sofrer qualquer reação e conclui que está com a taça adulterada em mãos. "Maldição! A taça envenenada é a minha... e agora?", reflete a personagem.

O Barão pega as duas taças, e Sandra não consegue identificar qual delas contém o veneno. Ela observa o marido beber sem sofrer qualquer reação e conclui que está com a taça adulterada em mãos. "Maldição! A taça envenenada é a minha... e agora?", reflete a personagem.

Diante da pressão do Barão para que beba, Sandra se prepara para levar a bebida à boca. No entanto, Inês (Joana Solnado) surge no momento certo e derruba a taça, impedindo que a vilã seja vítima do próprio plano.