Rio - Em "Êta Mundo Melhor!", Sandra (Flávia Alessandra) tenta eliminar o Barão (Jaime Leibovitch) para ficar com sua fortuna. Durante a lua de mel, ela coloca veneno em uma das taças de champanhe para enganar o marido.
fotogaleria
O Barão pega as duas taças, e Sandra não consegue identificar qual delas contém o veneno. Ela observa o marido beber sem sofrer qualquer reação e conclui que está com a taça adulterada em mãos. "Maldição! A taça envenenada é a minha... e agora?", reflete a personagem.
Diante da pressão do Barão para que beba, Sandra se prepara para levar a bebida à boca. No entanto, Inês (Joana Solnado) surge no momento certo e derruba a taça, impedindo que a vilã seja vítima do próprio plano.
