Belo interpreta Misael na novela ’Três Graças’Fabiano Battaglin / TV Globo

Publicado 23/09/2025 05:00

Rio - Conhecido pelo trabalho na música, Belo fará o primeiro papel fixo em novelas em "Três Graças", da TV Globo, que substituirá "Vale Tudo", na faixa das 21h. No folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com previsão de estreia para outubro, o artista interpretará Misael, um homem honesto, morador da comunidade do Chacrinha, em São Paulo, que buscará por justiça depois da morte da mulher, Isaura, vítima de um esquema de falsificação de remédios.

"É um marco muito importante na minha carreira. O maior desafio tem sido manter a intensidade e a verdade do personagem em todas as cenas, dia após dia, sem perder a naturalidade. É um trabalho que exige muito foco, disciplina e entrega, mas que também traz um aprendizado enorme. Estou muito feliz e grato por essa oportunidade de crescer como ator e contar essa história ao lado de tantos atores e atrizes geniais e generosos. É uma equipe muito talentosa", elogia o artista de 51 anos, que já integrou o elenco da terceira temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay, como o policial Silvio.

Belo comenta que o convite para participar da novela foi 'uma surpresa muito especial'. "Eu sempre estive ligado à música e a dança (depois de participar do 'Dança dos Famosos' ainda mais), mas poder levar minha arte para a dramaturgia é outra emoção. Quando o convite chegou - o teste com o Luiz Henrique Rios foi um misto de sentimentos maravilhosos - fiquei muito feliz e lisonjeado, porque vi ali uma oportunidade de mostrar um lado diferente do Belo, de me desafiar e também de estar mais perto do público de um jeito novo e diferente. É um momento para abrir um novo e excelente caminho. Quero que seja a primeira de muitas na minha história e na minha vida", dispara.

Na trama, Misael descobre que perdeu a mulher por causa da ganância do empresário Santiago (Murilo Benício), da Fundação Ferette. O vilão fornece placebos (substâncias) feitos de farinha, que substituem os comprimidos de verdade, para ganhar mais no mercado clandestino, sem se importar com pacientes que sofrem de doenças graves. Devido a isso, o viúvo decide lutar por justiça.

"O Misael é aquele tipo de personagem que, à primeira vista, parece simples, mas carrega camadas que vão se revelando aos poucos. Ele é um homem de princípios firmes, leal aos seus afetos e extremamente dedicado às pessoas que ama. Tem um senso de justiça muito forte e não se intimida diante de desafios, mesmo que isso signifique se colocar em situações difíceis. Misael tem um lado humano muito marcante: é sensível, observa mais do que fala e, quando se expressa, costuma ser direto e sincero. Ele também carrega algumas contradições — às vezes age com impulsividade, outras com uma calma quase estratégica — e é justamente isso que o torna tão real e próximo do público", afirma Belo.

O personagem é grande amigo de Joaquim (Marcos Palmeira), e se abrigará no ferro-velho do pai de Gerluce (Sophie Charlotte) depois de passar por uma situação perigosa envolvendo os funcionários de Ferette. "O relacionamento do Misael com o Joaquim é complexo e cheio de nuances. Amor e muita amizade verdadeira. Apesar das dificuldades que Joaquim enfrenta com a rejeição da própria família e sua vida solitária no ferro-velho, Misael se aproxima dele com empatia e respeito. Eles compartilham uma conexão profunda, baseada na compreensão das dores e desafios que cada um carrega", declara o cantor.

Morador da comunidade da Chacrinha, Misael é bem quisto por todos. "É visto como alguém que, mesmo com suas próprias batalhas, busca fortalecer os laços entre as pessoas, sendo uma ponte entre aqueles que se sentem excluídos, como Joaquim, e o restante da comunidade. Ele atua como um agente de união, tentando construir um ambiente mais acolhedor e solidário, mesmo diante das tensões naturais que existem no convívio diário", destaca.

Para Belo, o viúvo é o 'retrato do brasileiro que enfrenta a rotina pesada com determinação e coragem'. "Ele sabe o que é levantar cedo, batalhar, encarar desafios e, mesmo com as dificuldades, nunca perde a esperança ou a vontade de melhorar a vida. Ele vive o dia a dia dessa luta constante, mas também carrega sonhos e sentimentos que o tornam muito humano e próximo do público. Por isso, o Misael se conecta profundamente com a narrativa de 'Três Graças' — uma história feita para representar e valorizar

a vida real do povo periférico e brasileiro", acredita o ator.

Ambientação em São Paulo e mudança no visual

Para o papel, Belo mudou radicalmente o visual. "Eu sempre tive uma identidade muito ligada ao cabelo loiro, que me acompanha há anos, então mudar para o cabelo preto para interpretar o Misael foi uma decisão que já começou a me colocar no personagem — foi como uma transformação visual que me ajudou a entrar na pele dele", diz o artista.

Ele também cita a importância da ambientação em São Paulo, onde a trama se passa, para a construção do personagem. "É fundamental para a novela porque traz autenticidade e vida à história. Mostrar a cidade em suas ruas, bairros e cultura faz com que o público se conecte de forma mais verdadeira com os personagens e seus desafios. Além disso, a cidade é quase um personagem dentro da trama, influenciando comportamentos, relações e o ritmo da narrativa. Essa ligação com o lugar dá profundidade e realismo à história, tornando tudo mais palpável e impactante para quem assiste", opina.

Estar na cidade, inclusive, trouxe várias memórias ao cantor. "Foi muito especial para mim, porque é a cidade onde eu nasci e cresci. Estar nas ruas, sentir a energia e o movimento de São Paulo trouxe uma conexão ainda mais forte com a história e com o Misael. As locações deram um realismo enorme às cenas, e ao mesmo tempo me fizeram reviver lembranças de infância e juventude. Foi como unir o trabalho com um retorno às minhas origens, o que deixou tudo ainda mais emocionante".

'Drama, humor e histórias de superação'

Um dos grandes destaques do folhetim, assim como Grazi Massafera, Dira Paes e Arlete Salles, Belo adianta: "O público pode esperar uma novela que traz a realidade do brasileiro com muita verdade, emoção e personagens que vão conquistar o coração de todos. 'Três Graças' tem uma mistura de drama, humor e histórias de superação que refletem a vida cotidiana com sensibilidade e intensidade. É uma trama que vai tocar, provocar reflexão e, ao mesmo tempo, entreter, mostrando a força e a resiliência do nosso povo. Tenho certeza que vai ser uma experiência marcante para quem acompanhar".



