Consuêlo (Belize Pombal) é promovida em ’Vale Tudo’Reprodução de vídeo / TV Globo
Consuelo tá radiante! Ela toda feliz com a sala nova #ValeTudo pic.twitter.com/qHWArAATeW— TV Globo (@tvglobo) September 23, 2025
Internautas se emocionam com promoção de Consuêlo em 'Vale Tudo': 'Chorei'
Personagem se tornou diretora trainee da TCA e conquistou uma sala só para ela
