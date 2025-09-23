Consuêlo (Belize Pombal) é promovida em ’Vale Tudo’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Consuêlo (Belize Pombal) é promovida em ’Vale Tudo’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/09/2025 07:40

Rio - Consuêlo (Belize Pombal) teve o trabalho reconhecido por Odete Rotiman (Debora Blloch) novamente, em "Vale Tudo", da TV Globo, e conquistou mais uma promoção na TCA. A mãe de André (Breno Ferreira) e Daniela (Jessica Marques) se tornou a diretora trainee da empresa de aviação depois de sugerir à chefe que ela unificasse alguns departamentos da empresa para reduzir custos.

"Isso já iria reduzir os custos operacionais em 70% e agilizar as respostas", justificou Consuêlo. "70% Consuêlo? Uma ideia como essa foge da sua alçada como assessora, não é? Esse tipo de organização da empresa é tratada pela diretoria", observou a executiva. "É uma ideia excelente. Isso só demonstra que você precisa ser promovida a diretora trainee, porque você precisa ter autonomia para implementar ideias como essas", completou.

Consuêlo agradeceu a oportunidade e ganhou uma sala só para ela. Emocionada, a nova diretora da TCA contou a novidade para Luciano (Licínio Januário), e pediu para ele registrar o momento especial.

Consuelo tá radiante! Ela toda feliz com a sala nova #ValeTudo pic.twitter.com/qHWArAATeW — TV Globo (@tvglobo) September 23, 2025

A sequência agradou os internautas, que se emocionaram com a promoção da personagem. "O peso histórico dessa cena da Consuêlo, sabe? O reconhecimento, tardio, mas veio. Até emocionei com essa cena, ela pedindo para tirar fotinha e tudo na salinha dela. A minha Consu está viva", vibrou um usuário do X, antigo Twitter. "Consuêlo radiante com a sala nova. Ela merece tanto", afirmou outro. "Chorei como se ela fosse da minha família", revelou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Essa cena não foi só uma cena qualquer. Ela põe uma mulher preta, batalhadora, inteligente em um lugar surreal, e quem tem esse privilégio nunca vai saber. Isso só afirmou que a luta dela que preza tanto por estudo. Não foi em vão, e ela chegou lá", "Consuelo subindo de cargo de forma honesta, sem participar de nenhum esquema, sem puxar saco de ninguém, sem prejudicar ninguém, só fazendo a função dela de forma bem feita! Amei" e "Eu aqui chorando assistindo 'Vale Tudo', vendo a cena da Consuêlo na sala dela" também foram publicados na rede social.