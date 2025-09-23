Vale Tudo: Raquel (Taís Araujo) arrasa em evento da Tomorrow - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 23/09/2025 14:24

Rio - Raquel Acioly (Taís Araujo) viverá uma noite inesquecível no evento de lançamento da revista da Tomorrow, na qual ela é a capa junto ao seu sócio na Paladar, Poliana (Matheus Nachtergaele), em cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira (23), em "Vale Tudo", da TV Globo.

Entre os convidados da festa estarão: Renato (João Vicente de Castro), Heleninha (Paolla Oliveira), Solange (Alice Wegmann), Sardinha (Lucas Leto), Ivan (Renato Góes), André (Breno Ferreira), Aldeíde (Karine Teles), Bartolomeu (Luís Melo), Eunice (Edvana Carvalho) e Fernanda (Ramille).

O buffet do evento será da Paladar e agradará Romero (Francisco Salgado), empresário de um setor educacional. Ele, então, vai propor à Raquel que a empresa dela e de Poliana assuma o serviço de catering dos restaurantes das universidades da sua rede. Raquel se anima com o convite.

Outro fato que vai marcar a noite é que Eunice (Edvana Carvalho) será convidada para estrelar a próxima edição da revista da agência.

Pascoal se declara para Gilda

Pascoal (Leandro Leo) finalmente vai de declarar para Gilda (Letícia Vieira), em capítulo previsto para ir ao ar quarta-feira (24), depois de ser incentivado por Bartolomeu (Luís Melo). O momento terá direito a um jantar na Paladar com velas, flores, vinho e música.

Gilda se emocionará com as palavras de Pascoal, que pedirá para que a amada termine com o paquera da internet. Ela, então, revelará que esse paquera nunca existiu e só inventou para provocá-lo. O casal em seguida se beija.