Rio - Raquel Acioly (Taís Araujo) viverá uma noite inesquecível no evento de lançamento da revista da Tomorrow, na qual ela é a capa junto ao seu sócio na Paladar, Poliana (Matheus Nachtergaele), em cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira (23), em "Vale Tudo", da TV Globo.
Vale Tudo: Raquel (Taís Araujo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) - Estevam Avellar / TV Globo
Entre os convidados da festa estarão: Renato (João Vicente de Castro), Heleninha (Paolla Oliveira), Solange (Alice Wegmann), Sardinha (Lucas Leto), Ivan (Renato Góes), André (Breno Ferreira), Aldeíde (Karine Teles), Bartolomeu (Luís Melo), Eunice (Edvana Carvalho) e Fernanda (Ramille). 
O buffet do evento será da Paladar e agradará Romero (Francisco Salgado), empresário de um setor educacional. Ele, então, vai propor à Raquel que a empresa dela e de Poliana assuma o serviço de catering dos restaurantes das universidades da sua rede. Raquel se anima com o convite. 
Outro fato que vai marcar a noite é que Eunice (Edvana Carvalho) será convidada para estrelar a próxima edição da revista da agência.
Pascoal se declara para Gilda
Pascoal (Leandro Leo) finalmente vai de declarar para Gilda (Letícia Vieira), em capítulo previsto para ir ao ar quarta-feira (24), depois de ser incentivado por Bartolomeu (Luís Melo). O momento terá direito a um jantar na Paladar com velas, flores, vinho e música.
Pascoal (Leandro Leo) se declara para Gilda (Letícia Vieira) - Divulgação / TV Globo
Gilda se emocionará com as palavras de Pascoal, que pedirá para que a amada termine com o paquera da internet. Ela, então, revelará que esse paquera nunca existiu e só inventou para provocá-lo. O casal em seguida se beija.