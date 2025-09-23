Paola Carosella e os jurados do reality Fabão e Luana Zucoloto. - Adalberto de Melo "Pygmeu"/Divulgação GNT

Publicado 23/09/2025 09:27

Rio - Paola Carosella vai comandar o "Infiltrados na cozinha", novo reality de culinária do GNT, que estreia nesta quarta-feira (24), às 21h45. O programa contará ainda com dois jurados, os influenciadores Luana Zucoloto e Fabão, que terão a missão de descobrir quem é o 'cozinheiro infiltrado' na atração.

"Estou muito feliz com o novo programa. Ele é diferente, divertido, envolve o público, que vai se divertir e sentir que é parte da história. Senti que era um desafio e eu amo desafios! Este é um reality de comida onde eu não sou jurada nem cozinho. Queria fazer um programa que envolvesse quem está em casa e, quando me apresentaram a ideia, gostei muito. Na medida em que o projeto foi tomando forma, gostei cada vez mais. Acho que temos um grande programa!", afirma Paola.

A atração terá três competidores cozinhando em duas etapas, porém, um deles é um "cozinheiro infiltrado" que será treinado por cozinheiros reais para fazer os pratos da noite, mas também terá que contar com o jogo de cintura e criatividade para conseguir enganar os jurados e o público se passando por um chef de cozinha de verdade. A primeira etapa é mais simples e a segunda tem um grau de complexidade elevado, já os jurados têm duas missões: deverão avaliar os pratos, escolhendo o melhor, e descobrir o impostor.

"O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala… Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato", conta Fabão.



"A gente riu, chorou, se emocionou, se surpreendeu. Eu provei coisas que nunca tinha imaginado colocar no prato. E no fim, percebi que mais do que sobre comida, esse programa é sobre conexão. No ‘Infiltrado na Cozinha’, descobri que não importa se você entende de técnicas gastronômicas ou não. O que importa é sentir, viver, se abrir pro novo. E isso eu posso dizer de boca cheia: foi uma das experiências mais incríveis da minha vida", diz Luana.

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ao todo, o reality culinário terá oito episódios.

Paola Carosella compartilhou a postagem de divulgação do programa do GNT no Instagram e recebeu comentários como: "Deve estar maravilhoso como todos os trabalhos da diva", certificou-se uma mulher; "e tem a diva, perfeita, rainha paola tem minha audiência", comprometeu-se a assistir uma segunda; "Maravilhosa, vou assistir", prometendo mais um espectador; entre tantos outros comentários de pessoas na expectativa pela estreia.







