Publicado 23/09/2025 12:40

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, promete surpreender o público com um lado totalmente novo no programa "Sua Maravilhosa", que estreia em 30 de setembro no GNT e no Globoplay. A apresentadora irá assumir diferentes identidades e caracterizações para se infiltrar no dia a dia de mulheres comuns sem ser reconhecida, mergulhando em suas rotinas e ajudando a transformar histórias.

Entre as caracterizações, destaca-se Rosane, a "Dona do brilho", uma empreendedora brasileira de temperamento enérgico, estilo extravagante e muito humor. Essa e outras transformações permitirão que a comunicadora viva experiências ao lado das participantes, oferecendo conselhos, acolhimento e inspiração para que elas possam realizar seus sonhos.



Ao lado dela, o influenciador digital Theodoro, que soma quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais, e assume o papel de Conselheiro do programa, trazendo humor, leveza e reflexões importantes. Gui Paiva e Lili Fonseca também farão parte da atração.

Com direção de Renata Shoel e roteiro de Jéssica Reis, "Sua Maravilhosa" chega com uma proposta inovadora de unir entretenimento, emoção e transformação, revelando uma Sabrina capaz de se reinventar em cada episódio para transformar a vida de outras mulheres.