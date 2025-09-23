Yoná e Wallas durante 'A Fazenda' - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 23/09/2025 10:04





"O motivo para me estranhar com a Yoná sempre existiu, ela veio disposta a isso. Começou quando eu estava treinando, quando eu saí da academia, ela estava conversando com o Dudu [Camargo] a respeito do infiltrado. Eu fui saber isso depois, ela estava falando meu nome", explicou o cantor. Rio - Yoná Sousa e Wallas Arrais falaram sobre a rivalidade entre eles durante uma dinâmica de "A Fazenda 17", da Record, na noite desta segunda-feira (22). Na ocasião, a ex-participante do Ilhados com a Sogra revelou o motivo de ter mostrado os seios ao peão, e os dois voltaram a trocar farpas."O motivo para me estranhar com a Yoná sempre existiu, ela veio disposta a isso. Começou quando eu estava treinando, quando eu saí da academia, ela estava conversando com o Dudu [Camargo] a respeito do infiltrado. Eu fui saber isso depois, ela estava falando meu nome", explicou o cantor.

Em outro momento, ele disse que foi acusado de assédio pela peoa. "Acusar uma pessoa de assédio, você tem noção do quanto aquilo que você fez foi grave? Como você me acusa de assédio? Ela chega em mim para pedir desculpas, eu ainda desculpo, e ela tem coragem de descer e falar para o Dudu: 'dei o meu perdão para ele, mas ele não quis me dar o dele", comentou Wallas.

Yoná se defendeu: "Ele mesmo falou que ele que vinha atrás de mim, que tentou se aproximar, eu tenho o meu jeito de ser. Se ele não gostava, ele devia ter cortado", rebateu Yoná, que lembrou um comentário feito pelo cantor em relação a aparência dela. "Ele disse: 'Você é feia'. Feia significa falar sobre a aparência de uma mulher. Eu não sou um objeto para você chamar de feia. Eu fui colocada na baia, já estava sensível".

Ela ainda citou o episódio em que mostrou os seios para Wallas. "Ao chegar no meu quarto, todo mundo sabia que eu estava lá [naquele espaço], ele estava na minha cama, ele disse que a cama era dele. Eu fiz aquele ato de desespero, de mostrar os peitos e disse: 'é isso que você quer ver?'. É um cara que falou da minha aparência...", declarou.

Por fim, Yoná acusou os participantes de violência psicológica. "Venho sofrendo violência psicológica. Eu não estou entendendo a macharada toda em cima de mim", reclamou. "A sua postura, pela idade que você tem, é uma coisa horrível. Era para você ser madura", rebateu Wallas. "O que eu puder fazer para te processar lá fora, eu vou fazer", completou o artista. "Exagerei em mostrar os peitos, sim, eu assumo. Eu pedi desculpa pelo meu sentimento", ressaltou a peoa.