Atuação de Giovanna Lancelloti é elogiada após cena da abuso Reprodução/X

Publicado 23/09/2025 20:41

Rio - Giovanna Lancelotti emocionou os internautas na sequência em que a personagem Kami é vítima de abuso sexual em 'Dona de Mim'. No capítulo desta terça-feira (23), um homem que perseguia virtualmente a ex-funcionária da Boaz armou uma emboscada e atacou a mãe de Dedé (Lorenzo Reis).

Após o ato de violência, a jovem vai para casa e toma um banho na tentativa de limpar qualquer vestígio do seu abusador. Ela liga para Ryan (L7nnon), mas sem sucesso. Depois, fala com Leo (Clara Moneke), que estranha a voz da amiga e vai até sua residência.

Kami revela o ocorrido e é convencida pela protagonista à prestar queixa. Na delegacia, a namorada de Marlon (Humberto Morais) faz um relato doloroso sobre o abuso e chora pedindo que o seu algoz seja encontrado e responda pelo crime.

Os usuários do X, antigo Twitter, comentaram a entrega da atriz. "Tô completamente destruída, essa sequência me fez chorar muito, que dor, que agonia, o pesadelo de qualquer mulher. Giovanna Lancellotti irretocável", escreveu um perfil. "Cena pesadíssima, mas extremamente necessária. Giovanna entregou uma atuação impecável", disse outro. "Toda essa cena da Kami é digna de um novelão das 9, que atriz excelente é a Giovanna Lancellotti", elogiou um terceiro.

