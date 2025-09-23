Atuação de Giovanna Lancelloti é elogiada após cena da abuso Reprodução/X
ALERTA DE GATILHO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER— TV Globo (@tvglobo) September 23, 2025
A Kami se limpando! Que dor! #DonaDeMim pic.twitter.com/XPX12vrdsj
Giovanna Lancelotti comove a web em cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz foi elogiada pela entrega na sequência traumática para Kami
Junior Lima relembra início da carreira com Sandy e anuncia retorno ao pop
Cantor participou do 'Estrela da Casa' e compartilhou trajetória musical e experiências ao lado da irmã
'Vale Tudo': Clima de despedida toma conta do elenco
Encerramento da produção está previsto para outubro
'Etâ Mundo Melhor!': Dita flagra beijo de Zulma em Candinho
Protagonista fica sem reação ao ser visto pela cantora e Joaquim
Carol Castro desabafa sobre diagnóstico de fibromialgia
Atriz contou no 'Conversa com Bial' que enfrentou dores e perdas pessoais enquanto vivia Clarice em 'Garota do Momento'
Vale Tudo: Raquel recebe proposta irrecusável em evento da Tomorrow
Pascoal também se declara para Gilda nos próximos capítulos da novela
