Parte da equipe de 'Vale Tudo' se despede de cenário Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 17:41

Rio - O clima de despedida já começou a circular nos bastidores de "Vale Tudo", novela que tem encerramento previsto para 17 de outubro. A reta final das gravações tem mobilizado atores e equipe técnica, que vêm compartilhando momentos de emoção nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira (23), Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman, publicou registros de seu último dia no cenário da TCA, empresa fictícia comandada pela família Roitman na trama. Nas fotos, a atriz aparece ao lado de Paolla Oliveira, que dá vida a Heleninha Roitman, e também alguns integrantes da equipe de produção.

Um dia antes, na segunda-feira (22), foi a vez de Thiago Martins, que interpreta Vasco, dividir com os seguidores um momento especial dos bastidores. Em um vídeo descontraído, o elenco surge andando de carrinho pelos Estúdios Globo, já em clima saudoso. Entre os presentes estão Renato Góes (Ivan), Ingrid Gaigher (Lucimar), Luis Lobianco (Freitas), Leandro Léo (Pascoal), Letícia Vieira (Gilda) e Matheus Nachtergaele (Poliana). “Sentirei saudades”, escreveu o ator na legenda.