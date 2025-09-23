Dita flagra beijo que Zulma rouba de Candinho Fabio Rocha/TVGlobo
'Etâ Mundo Melhor!': Dita flagra beijo de Zulma em Candinho
Protagonista fica sem reação ao ser visto pela cantora e Joaquim
Carol Castro desabafa sobre diagnóstico de fibromialgia
Atriz contou no 'Conversa com Bial' que enfrentou dores e perdas pessoais enquanto vivia Clarice em 'Garota do Momento'
Vale Tudo: Raquel recebe proposta irrecusável em evento da Tomorrow
Pascoal também se declara para Gilda nos próximos capítulos da novela
Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa
Apresentadora irá comandar a atração 'Sua Maravilhosa', que estreia em 30 de setembro no GNT e no Globoplay
A Fazenda 17: Yoná explica motivo de ter mostrado os seios para Wallas: 'Desespero'
Peão dispara para a rival: 'O que eu puder fazer para te processar lá fora, eu vou fazer'
Paola Carosella comanda novo reality de culinária GNT: 'Amo desafios'
Programa conta com os influenciadores Luana Zucoloto e Fabão como jurados
