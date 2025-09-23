Dita flagra beijo que Zulma rouba de Candinho - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 23/09/2025 17:04

Rio - Durante conversa com Candinho (Sergio Guizé), Zulma (Heloisa Périssé) critica Dita (Jeniffer Nascimento) e insinua que não é apropriado um viúvo morar com uma mulher desquitada em "Etâ Mundo Melhor!" Policarpo reage negativamente e Candinho defende Dita.

Zulma tenta mudar o foco para a relação dela com Candinho, mas o animal alerta o dono. A dona do orfanato insiste, dizendo que Policarpo não entende de amor, e se aproxima do protagonista, que recua até ficar encurralado.

Ela afirma que o moço não vai mais fugir dela e cria um clima de tensão. Nervoso, ele tenta se esquivar, diz que está com sono e a vilã ressalta que só irá embora depois de lhe dar um beijo. Nesse momento, Dita e Joaquim (Tom Zé) chegam e ficam chocados ao ver a cena do beijo, que deixa Candinho também sem reação.