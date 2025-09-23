Junior Lima - Globo

Publicado 23/09/2025 19:07

Rio - Junior Lima esteve no Centro de Treinamento do "Estrela da Casa" nesta terça-feira (23), participando do "Festival da Canção Estrela da Casa 2025". O cantor e produtor musical interagiu com os participantes em uma dinâmica inédita e falou sobre sua trajetória no universo da música.

O artista relembrou os primeiros passos ao lado da irmã, Sandy, e destacou a influência do pai em sua formação musical: "Eu já vivi muitas experiências. Comecei tocando música sertaneja muito moleque ainda, né? Meu pai que produzia tudo, compunha tudo, então tinha muito a pegada dele. E, com o tempo, a gente começou já, eu e minha irmã, a gente começou a se apropriar mais do repertório, porque a gente começou a crescer e a gente percebia que o nosso público era da mesma idade", contou.Junior Lima também comentou sobre a liberdade que teve para desenvolver o lado profissional sem pressões externas: "A gente começou a ir muito pra onde que a gente realmente gostava, do que a gente tinha vontade de fazer. A gente teve a sorte de poder trabalhar muito pela realização pessoal", afirmou."A gente começou muito cedo, então não tinha nenhuma relação com 'precisa fazer sucesso', 'precisa ganhar dinheiro'. Isso foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente", acrescentou.O cantor reforçou que o percurso musical dele e da irmã sempre foi guiado pelo interesse e vontade de explorar diferentes estilos: "A gente ia muito pela nossa vontade, pelo que estava no coração. Sempre foi. Aprendi a lidar com música dessa forma", disse Junior Lima.Com mais de 30 anos de carreira, ele destacou a diversidade de experiências: "Passei pelo pop muito tempo, tive banda de soul music, tive banda de rock, trabalhei alguns anos com música eletrônica, produzi bastante coisa de música eletrônica e agora estou de volta pro pop, que tem influência de tudo isso que eu vivi no meu passado", contou.