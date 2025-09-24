Ana Castela e Zé Felipe curtem noitada com os amigos - Reprodução de vídeo

Publicado 24/09/2025 11:28

Rio - Em meio a rumores de romance, Zé Felipe e Ana Castela apareceram juntos novamente em um vídeo publicado por Luan Pereira, no Instagram, nesta terça-feira (23). Integrante do quadro "Dança dos Famosos", o cantor mostrou que estava com os artistas e outros amigos em um barzinho em Londrina, no Paraná.

Um detalhe do vídeo, entretanto, chamou a atenção dos internautas. Nas imagens o filho de Leonardo estava com mão na perna da Boiadeira. Ao notar que estava sendo gravado, o sertanejo logo mudou de posição.

Vale lembrar que Zé está solteiro desde maio, quando ele e Virginia Fonseca anunciaram o fim do relacionamento de cinco anos. As especulações de um possível envolvimento entre o artista e Ana Castela surgiram no final de junho. Na época, a cantora negou romance com o músico.