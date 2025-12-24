João Gomes e Ary Mirelle choram ao assistirem participação no Especial Roberto Carlos Reprodução / Instagram
Em um vídeo publicado no Instagram, o casal aparece abraçado em frente à televisão. Ary não conteve as lágrimas ao ver o marido no especial e a reação foi registrada por João, que compartilhou o momento nas redes sociais. "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida", escreveu o cantor na legenda da publicação.
Nos comentários, Ary também deixou uma mensagem para o marido. "Deus continue te abençoando, meu amor, você é merecedor de tudo isso. Obrigada por ter levado meu pai", declarou a influenciadora.
João Gomes e Ary Mirelle se casaram em outubro de 2024. Eles são pais de Jorge, de 1 ano, e Joaquim, que nasceu em setembro deste ano. Em outubro deste ano, o casal renovou os votos de casamento aos pés do Cristo Redentor, no Rio.
