Vanessa Rangeli posa para ensaio de NatalFOTOS Vibe digital / Divulgação

Publicado 24/12/2025 05:00

Rio - Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, Vanessa Rangeli encarna uma mamãe noel em ensaio natalino para o MEIA HORA. Usando gorro e um look todo vermelho, a consultora fitness dá um show de beleza e boa forma, e conta que vai passar a "Noite Feliz" acompanhada da família.

"O Natal, pra mim, é sobre estar presente. Vou passar com a minha família, de forma simples, com calma, gratidão e muita troca. É uma data de amor, união e reflexão. Um momento de desacelerar, agradecer por tudo que vivi no ano e renovar a fé para o que está por vir", diz.

A tradicional ceia também fará parte da data, incluindo algumas delícias especiais. "Sabe o que eu adoro desde criança? Aquelas castanhas portuguesas. Até hoje meu pai faz para mim, e como quase ninguém gosta, comemos só nós dois (risos). E de doce, não pode faltar torta de limão. Amo", afirma ela, que opta pelo equilíbrio nesta época do ano.

"Não sigo dieta rígida, mas também não exagero. Escolho com consciência, aproveito o que realmente gosto e curto o momento sem culpa. Acredito muito mais em constância do que em restrição".

Sobre o que gostaria de ganhar do Papai Noel, Vanessa revela: "O que eu mais desejo é saúde, paz e bons projetos acontecendo (principalmente nesse momento de tanta visibilidade). Mas confesso que adoro um presente pensado com carinho. E sim, eu amo presentear, acho que é uma das formas mais bonitas de demonstrar amor. Ver a felicidade de quem recebe é um presente pra mim também. Agora vou deixar um recadinho aqui para o meu marido: 'amor, quero um carro novo", diverte-se.