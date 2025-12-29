Lucas Borbas organizou festa para o filho enquanto mulher está internada - Reprodução/Instagram

Lucas Borbas organizou festa para o filho enquanto mulher está internadaReprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 14:37

Rio - Lucas Borbas reagiu aos comentários negativos que recebeu por organizar uma festa para o filho, Arthur, que completou um ano nesta segunda-feira (29), enquanto a mulher, Isabel Veloso, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde novembro.

fotogaleria

"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso — é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada, e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso", escreveu nos Stories.

O marido da influenciadora pediu que os seguidores entendam a decisão da família. "Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e de esperança. Quem vive nossa realidade sabe o quanto tudo isso custa emocionalmente. Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil".

Doença

Isabel Veloso luta contra o linfoma de Hodgkin desde 2021. Durante o tratamento, passou por diversas cirurgias e raspou a cabeça seis vezes. A doença entrou em remissão em 2023, mas retornou de forma agressiva.



Em maio deste ano, a influenciadora contou que a doença estava em remissão e que passaria por um transplante de medula óssea, com o pai como doador. O procedimento ocorreu em outubro, e ela recebeu alta em 10 de novembro, antes de apresentar os problemas que levaram à internação.