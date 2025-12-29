Lucas Borbas organizou festa para o filho enquanto mulher está internadaReprodução/Instagram
Marido de Isabel Veloso rebate críticas por festa de aniversário do filho
Lucas Borbas celebrou data especial enquanto influenciadora segue internada
Marido de Isabel Veloso rebate críticas por festa de aniversário do filho
Lucas Borbas celebrou data especial enquanto influenciadora segue internada
Sthefany Brito relata acidente doméstico sofrido pelo filho caçula
Vicenzo, de 1 ano, foi submetido a cirurgia após corte na boca
Viviane Araujo exibe abdômen trincado em treino
Rainha de bateria do Salgueiro mostrou prática de exercícios, na manhã desta segunda-feira (29)
Thaila Ayala e mais personalidades aproveitam dia de praia
Renato Góes, Danielle Winits, Izabel Goulart, Karoline Lima e Léo Pereira também estão curtindo as férias com sol e mar
Filho rebate novamente Leticia Birkheuer: 'Ela continua mentindo'
João Guilherme, de 14 anos, publicou vídeo polêmico nas redes sociais, neste domingo (28); assista
Famosos lamentam morte do ator Thierry Tremouroux
Artista faleceu aos 64 anos, neste domingo (28)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.