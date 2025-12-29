Viviane Araujo exibe abdômen trincado em treino - Reprodução de vídeo / Instagram

Viviane Araujo exibe abdômen trincado em treinoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/12/2025 12:44

Rio - Focada! Viviane Araujo, de 50 anos, mostrou nos stories do Instagram, na manhã desta segunda-feira (29), que se dedicou e praticou exercícios. A rainha de bateria do Salgueiro exibiu a boa forma durante o treino, incluindo o abdômen trincado.

"Bora", escreveu a atriz, ao mostrar que estava pronta. Para praticar exercícios, Vivi optou por um look confortável, composto por top e short laranja, além de tênis branco. Ela treinou os membros inferiores em uma academia, com a ajuda da personal trainer Carol Vaz, que costuma acompanhar mais famosas, como Pocah e Ruivinha de Marte.

Além da preparação pré-carnaval, já que reina à frente da bateria Furiosa desde 2008, Viviane está se dedicando a mais trabalhos. A atriz irá integrar o elenco da novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, interpretando a personagem Consuelo, ex-namorada de Misael (Belo), em cenas previstas para os próximos capítulos.

Como a vida imita a arte, a atriz e o cantor viveram uma relação entre 1998 a 2007, que terminou de maneira conturbada. Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão desde 2021. Já Belo tornou o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi público no início deste ano.