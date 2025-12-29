Thaila Ayala e mais personalidades aproveitam dia de praia - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2025 12:12

Rio - Os famosos estão aproveitando o fim de ano grande estilo! Thaila Ayala e Renato Góes compartilharam nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (29), um compilado de cliques se divertindo em dia de praia na ilha caribenha francesa, St. Barth.

"Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá", escreveu a atriz na legenda da publicação. Na sequência de registros, ela aproveitou sol, mar e areia e renovou o bronzeado na piscina. Thaila vestiu biquíni e saída de praia na mesma estampa, em tons de preto e vermelho. O casal foi acompanhado dos filhos, Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 2.

Danielle Winits também foi para o mesmo destino, ao lado do primogênito, Noah, de 18. A atriz esbanjou beleza ao posar para cliques se refrescando com banho de mar. O filho mais velho é fruto do antigo relacionamento com Cássio Reis. Ela também é mãe de Guy, de 13, com o ator Jônatas Faro.

Izabel Goulart mostrou na mesma rede social que está mantendo o foco mesmo nas férias. A modelo compartilhou um vídeo pulando corda em meio a um cenário paradisíaco composto por mar e palmeiras. De biquíni azul, a beldade se protegeu dos raios solares com óculos escuros. O local, no entanto, não foi revelado.

E não para por aí! Karoline Lima e Léo Pereira - que recentemente reataram o relacionamento - publicaram registros das férias em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco. "Deus tem sido bom demais comigo", vibrou a influenciadora digital.

O casal curtiu dia de praia juntinho, jogaram altinha e andaram de bicicleta aquática. A influenciadora e o zagueiro do Flamengo, ainda, protagonizaram clima de romance ao escreverem as iniciais na areia entre um coração.