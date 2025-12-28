Filha de Jade Magalhães e Luan Santana completou 1 ano - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 20:47

Rio - Serena, filha de Jade Magalhães e Luan Santana, completou o primeiro ano de vida neste domingo (28) e ganhou uma homenagem da influenciadora nas redes sociais. A mulher do sertanejo relembrou momentos especiais vividos com a filha.

"Parece que foi ontem, mas revendo meu álbum no celular nesse último ano, só dá você...na maternidade, a primeira vez que andou de carro indo para casa, o dia que o seu umbigo caiu, o primeiro banho, com a pepê, o primeiro sorriso, cada look do dia, a primeira vacina, a primeira frutinha, o primeiro dentinho, quando começou a engatinhar, o primeiro tchau, as palminhas, quando ficou em pé pela primeira vez, quando arriscou os passinhos...", afirmou ela.

Jade Magalhães descreveu o sentimento descoberto com a maternidade. "A gente viveu tantas primeiras vezes e ainda temos tanto pra viver...e te mostrar, te ensinar e te amar...é um presente divino ser sua mãe. Você é minha alegria de todos os dias. Desejo que você cresça cheia de saúde, graça e sabedoria. Te prometo meu amor infinito!! Deus te abençoe", concluiu.