Gloria Perez lamentou 33 anos da morte da filha, Daniella PerezReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Gloria Perez fez um triste desabafo sobre o falecimento da filha, Daniella Perez, que completou 33 anos neste domingo (28). A autora de novelas lamentou tudo que a atriz e bailarina deixou de aproveitar devido ao crime que tirou sua vida com apenas 22 anos. 
fotogaleria
Daniella Perez foi assassinada em 1992 - Reprodução/Instagram
Daniella Perez e Gloria Perez - Reprodução de vídeo / Instagram
Gloria Perez lamentou 33 anos da morte da filha, Daniella Perez - Reprodução/Instagram
"Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos...que vida bonita você tinha pela frente. Hoje faz 33 anos e eu repito: o tempo não ameniza nada - só passa, assim como a dor não ensina nada - só dói", afirmou ela. 
Gloria Perez recebeu mensagens de apoio dos famosos. "Receba meu abraço e meu carinho", disse Fafá de Belém. "Lembro tanto dela. Sinto muito", lamentou Ingrid Guimarães. "Linda demais! Coração, alma, talento e inocência. Um dia de dor que marcou nossas vidas. Todo o amor a você, minha querida! Dani é para sempre, a memória da força do amor, da sua luta por justiça contra a inveja que a fez vítima. Da bailarina maravilhosa! A atriz verdadeira! A pessoa meiga e simples, empática, linda", descreveu Leticia Sabatella. 
Daniella Perez foi assassinada em 1992 por Guilherme de Pádua, colega de elenco na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo, e a então mulher, Paula Thomaz. O ator faleceu em 2022 na cidade de Belo Horizonte após sofrer um infarto.