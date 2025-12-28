Gloria Perez lamentou 33 anos da morte da filha, Daniella Perez - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 15:32

Rio - Gloria Perez fez um triste desabafo sobre o falecimento da filha, Daniella Perez, que completou 33 anos neste domingo (28). A autora de novelas lamentou tudo que a atriz e bailarina deixou de aproveitar devido ao crime que tirou sua vida com apenas 22 anos.

"Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos...que vida bonita você tinha pela frente. Hoje faz 33 anos e eu repito: o tempo não ameniza nada - só passa, assim como a dor não ensina nada - só dói", afirmou ela.

Gloria Perez recebeu mensagens de apoio dos famosos. "Receba meu abraço e meu carinho", disse Fafá de Belém. "Lembro tanto dela. Sinto muito", lamentou Ingrid Guimarães. "Linda demais! Coração, alma, talento e inocência. Um dia de dor que marcou nossas vidas. Todo o amor a você, minha querida! Dani é para sempre, a memória da força do amor, da sua luta por justiça contra a inveja que a fez vítima. Da bailarina maravilhosa! A atriz verdadeira! A pessoa meiga e simples, empática, linda", descreveu Leticia Sabatella.

Daniella Perez foi assassinada em 1992 por Guilherme de Pádua, colega de elenco na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo, e a então mulher, Paula Thomaz. O ator faleceu em 2022 na cidade de Belo Horizonte após sofrer um infarto.