Rio - Protagonista de 'Três Graças', Sophie Charlotte está curtindo um breve recesso das gravações da novela para curtir o fim de ano e apareceu nas redes sociais neste domingo (28) exibindo as curvas em clique de biquíni. 
"Férias!", escreveu na legenda. 
Recentemente, Sophie Charlotte marcou presença na confraternização de fim de ano do elenco da novela de Aguinaldo Silva. Os atores se reuniram num restaurante em Curicica, Zona Sudoeste do Rio. Também estiveram presentes Dira Paes, Alana Cabral, Xamã, Gabriela Loran, Alanis Guillen, Gabriela Medvedovsky, Marcos Palmeira, Guthierry Sotero e Andréia Horta, que foi acompanhada do marido, Ravel Andrade.