Sophie Charlotte aproveita descanso nas gravações de ’Três Graças’Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 17:27

Rio - Protagonista de 'Três Graças', Sophie Charlotte está curtindo um breve recesso das gravações da novela para curtir o fim de ano e apareceu nas redes sociais neste domingo (28) exibindo as curvas em clique de biquíni.

"Férias!", escreveu na legenda.