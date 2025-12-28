Marcus Buaiz comemorou um ano do casamento com Isis Valverde Reprodução/Instagram

Rio - Marcus Buaiz compartilhou fotos neste domingo (28) para celebrar o primeiro ano do casamento com Isis Valverde. O empresário resgatou imagens da cerimônia civil na presença dos filhos, José Marcus e José Francisco, frutos da antiga relação com Wanessa Camargo, e do enteado, Rael. 
"Um ano desde que escolhemos caminhar juntos. Amor, respeito, parceria e uma família que se tornou a nossa maior conquista", afirmou na legenda. 
Isis Valverde e Marcus Buaiz começaram o romance no início de 2023. Em maio deste ano, os dois subiram ao altar para a união religiosa em Jarinu, no interior de São Paulo. A lista de convidados reuniu amigos íntimos e celebridades, entre eles Sophie Charlotte, Thaila Ayala, Renato Góes, Márcio Garcia e Seu Jorge. 