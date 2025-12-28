Carol Dantas é mãe do primogênito de Neymar Jr. Reprodução/Instagram
Carol Dantas esclarece suposta indireta para Neymar Jr.
'Se for basear minha vida em curtidas, eu tô ferrada', rebateu a influenciadora
Carol Dantas esclarece suposta indireta para Neymar Jr.
'Se for basear minha vida em curtidas, eu tô ferrada', rebateu a influenciadora
Gloria Perez desabafa no dia que morte de Daniella Perez completa 33 anos
Atriz integrava a novela 'De Corpo e Alma' quando foi assassinada
Key Alves se derrete pela filha recém-nascida: 'Modo mamãe ativado'
Rosamaria é fruto da relação da atleta com Bruno Rosa
Marcus Buaiz festeja aniversário de casamento com Isis Valverde
Empresário e atriz iniciaram o envolvimento em 2023
Gabriel Medina e Isabella Arantes curtem dia de praia
Surfista e influenciadora digital tornaram relacionamento público em agosto
Larissa Manoela completa 25 anos e ganha festa surpresa do elenco de 'Êta Mundo Melhor!'
Atriz faz aniversário neste domingo (28) e recebeu homenagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.