Carol Dantas é mãe do primogênito de Neymar Jr. Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 16:25

Rio - Carol Dantas explicou a curtida em uma publicação no Instagram que foi entendida por internautas como indireta para Neymar Jr. A mãe de Davi Lucca, primogênito do jogador, deu like no conteúdo que falava sobre as escolhas diárias na vida da criança.

"Quem cuida todos os dias precisa ter autonomia para decidir. Não dá para dividir decisões com quem não participa da rotina. O pai NÃO pode: impor crença, escola ou rotina. Quem educa diariamente tem o direito de escolher", dizia o texto.

Com a repercussão, Carol Dantas negou qualquer divergência com o Neymar Jr. "Eu curto milhões de coisas. Se for basear minha vida em curtidas, eu tô ferrada, porque eu curto de tudo o que faz sentido para o que eu penso e não necessariamente para o que eu vivo! Beijos", escreveu a influenciadora.