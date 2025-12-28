Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitam viagem em família na Bahia - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2025 10:43

Rio - Giovanna Ewbank, de 39 anos, e Bruno Gagliasso, de 43, estão aproveitando uma viagem em Caraíva, na Bahia. Através das redes sociais, neste sábado (27), a apresentadora compartilhou um compilado de registros das férias em família.

"Tem foto que dá para sentir, não dá? Vai dizer que você não sente o amor daí? Tempo, tempo, tempo… vê se passa bem devagarzinho, tá? Porque esses dias por aqui estão sendo bons demais, dias para recarregar a alma de paz e de amor", legendou a atriz.

O casal se divertiu ao lado dos filhos, Títi, de 12, Bless, 11, e Zyan, 5, e do pai de Giovanna, Roberto Baldacconi. Eles andaram de barco e curtiram o cenário paradisíaco na Praia do Espelho. Gioh também aproveitou para colocar o leitura em dia, com o livro "Degola", de Monique Malcher.

Internautas reagiram ao post. "O povo dessa família parece pintura"; "Deu para sentir o clima daqui! Delícia de viagem! Lindos"; "Giovanna é um absurdo de linda"; "Deusa"; " Tudo maravilhoso. Gente bonita em um lugar maravilhoso que transmite paz e leveza" e "Amo" foram alguns comentários feitos por seguidores.