Rio - Key Alves divertiu os seguidores ao divulgar um ensaio fotográfico neste domingo (28) com a filha, Rosamaria, fruto do relacionamento com Bruno Rosa. Nos registros, a jogadora de vôlei aparece usando óculos de sol, com mamadeira em uma das mãos e a bebê nos braços. 
Key Alves com a filha, Rosamaria - Reprodução/Instagram
Rosamaria é fruto da relação de Key Alves com Bruno Rosa - Reprodução/Instagram
Key Alves publicou fotos com a filha recém-nascida - Reprodução/Instagram
"Modo mamãe ativado", brincou ela. 
A primeira filha de Key Alves veio ao mundo na sexta-feira (26) na maternidade São Luiz Star, em São Paulo. O anúncio da gravidez aconteceu em julho. "O Senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3", disse a atleta na época. 