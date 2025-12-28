Key Alves publicou fotos com a filha recém-nascida - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 14:26

Rio - Key Alves divertiu os seguidores ao divulgar um ensaio fotográfico neste domingo (28) com a filha, Rosamaria, fruto do relacionamento com Bruno Rosa. Nos registros, a jogadora de vôlei aparece usando óculos de sol, com mamadeira em uma das mãos e a bebê nos braços.

"Modo mamãe ativado", brincou ela.