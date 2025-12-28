Bruna Marquezine desembarcou com Shawn Mendes em Maceió Reprodução de Vídeo/ X
CHEGARAM! Bruna Marquezine e Shawn Mendes no aeroporto de Maceió. pic.twitter.com/aE9jJH8mNx— Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) December 28, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
Bruna Marquezine desembarcou com Shawn Mendes em Maceió Reprodução de Vídeo/ X
CHEGARAM! Bruna Marquezine e Shawn Mendes no aeroporto de Maceió. pic.twitter.com/aE9jJH8mNx— Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) December 28, 2025
Vídeo! Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Maceió
Astro canadense atendeu fãs que estavam no aeroporto
Mário Gomes pede doações após ter casa assaltada: 'Faltando coisas para comer'
Invasão no imóvel do ator resultou em prejuízo de R$ 50 mil
Sophie Charlotte curte mini férias de 'Três Graças'
Atriz publicou clique de biquíni neste domingo (28)
Carol Dantas esclarece suposta indireta para Neymar Jr.
'Se for basear minha vida em curtidas, eu tô ferrada', rebateu a influenciadora
Gloria Perez desabafa no dia que morte de Daniella Perez completa 33 anos
Atriz integrava a novela 'De Corpo e Alma' quando foi assassinada
Key Alves se derrete pela filha recém-nascida: 'Modo mamãe ativado'
Rosamaria é fruto da relação da atleta com Bruno Rosa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.