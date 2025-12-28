Bruna Marquezine desembarcou com Shawn Mendes em Maceió - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 28/12/2025 20:14

Rio - Um dia após serem vistos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo , Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcaram em Maceió, capital de Alagoas, na tarde deste domingo (28). O cantor parou para tirar fotos com alguns fãs que estavam no local.

A brasileira e o canadense foram vistos juntos pela primeira vez no dia 15 de dezembro enquanto curtiam a praia e um restaurante na Zona Sul do Rio. As interações nas redes sociais também levantaram especulações de um romance entre eles.

Essa é a quarta vez que Shawn vem ao Brasil apenas neste ano. Em março, o artista foi uma das atrações do festival Lollapalooza. Em novembro, o cantor participou do "The Earthshot Prize", prêmio de sustentabilidade criado pelo Príncipe William, no Rio. Ele também aproveitou dias de descanso em Salvador, na Bahia, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo, e visitou Belém, no Pará.

