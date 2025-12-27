Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Guarulhos
Celebridades

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Guarulhos

Atriz e cantor foram clicados por paparazzo, na manhã deste sábado (27)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Guarulhos
Bruna Marquezine é fotografada no aeroporto de Guarulhos
Shawn Mendes desembarca em São Paulo
Bruna Marquezine desembarca no aeroporto de São Paulo
Shawn Mendes
Shawn Mendes retorna ao Brasil
Bruna Marquezine deixa aeroporto de Guarulhos em carro
Shawn Mendes
Publicidade
Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, e Shawn Mendes, de 27, desembarcaram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste sábado (27). A brasileira e o canadense foram clicados por um paparazzo no local, em momentos diferentes.
Os dois chegaram em voos diferentes: a atriz veio de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, enquanto o cantor chegou de Toronto, no Canadá, cerca de duas horas depois. O artista, com mochila nas costas e segurando violão, acenou e sorriu. Para a ocasião, usaram looks confortáveis, como moletom, e óculos escuros.
Não foi a primeira vem que os dois foram vistos no mesmo lugar. Em 15 de dezembro, eles aproveitaram uma praia na Zona Sul do Rio e restaurante. No dia seguinte, também foram fotografados no aeroporto de São Paulo.
Essas e mais aparições, além de interações nas redes sociais, estão levantando rumores sobre um possível romance. Essa é a quarta vez que Shawn vem ao Brasil apenas neste ano. Em março, o artista foi uma das atrações do festival Lollapalooza.
Em novembro, o cantor participou do "The Earthshot Prize", prêmio de sustentabilidade criado pelo Príncipe William, no Rio. Ele também aproveitou dias de descanso em Salvador, na Bahia, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo. Além disso, visitou Belém, no Pará.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]