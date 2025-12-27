Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Guarulhos

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, e Shawn Mendes, de 27, desembarcaram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste sábado (27). A brasileira e o canadense foram clicados por um paparazzo no local, em momentos diferentes.

Os dois chegaram em voos diferentes: a atriz veio de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, enquanto o cantor chegou de Toronto, no Canadá, cerca de duas horas depois. O artista, com mochila nas costas e segurando violão, acenou e sorriu. Para a ocasião, usaram looks confortáveis, como moletom, e óculos escuros.

Não foi a primeira vem que os dois foram vistos no mesmo lugar. Em 15 de dezembro, eles aproveitaram uma praia na Zona Sul do Rio e restaurante. No dia seguinte, também foram fotografados no aeroporto de São Paulo

Essas e mais aparições, além de interações nas redes sociais, estão levantando rumores sobre um possível romance. Essa é a quarta vez que Shawn vem ao Brasil apenas neste ano. Em março, o artista foi uma das atrações do festival Lollapalooza.

Em novembro, o cantor participou do "The Earthshot Prize", prêmio de sustentabilidade criado pelo Príncipe William, no Rio. Ele também aproveitou dias de descanso em Salvador, na Bahia, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo. Além disso, visitou Belém, no Pará.

